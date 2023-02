Feuer in Biogasanlage: Polizei geht von Millionenschaden aus

Der Brand in einer Biogasanlage bei Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth dürfte in die Million gehen. Das hat die Polizei am Vormittag mitgeteilt. Sie geht aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Der Betriebsleiter der Biogasanlage hatte am frühen Abend Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Über 150 Einsatzkräfte sind zum Hof bei Neualbenreuth gefahren. Erst gegen 22 Uhr 30 war das Feuer in der Biogasanlage gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Gefahr für die Anwohner bestand laut Polizei nicht.