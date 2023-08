Feuer im Treppenhaus: 53-Jähriger festgenommen

Nach einem Feuer in einem Treppenhaus eines Kasseler Mehrparteienhaus hat die Polizei einen 53 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete, soll er am Sonntag in dem Gebäude eine Papiertonne in Brand gesteckt haben. Die Flammen griffen dann auf andere Tonnen über. Von dem Brand waren den Angaben zufolge etwa 40 Hausbewohner betroffen.

Bei dem Feuer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, auch wenn eine Ausbreitung des Brandes auf Wohnungen und angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Da der mutmaßliche Brandstifter von einer Überwachungskamera erfasst worden war, wurde er bereits eine Stunde nach dem Brand identifiziert und festgenommen.