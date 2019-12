Feuer bei Taxifahrt entdeckt: Fußballer löschen Brand in Scharten

An Weihnachten tun viele Menschen Gutes, indem sie sich in der Gemeinde engagieren oder Geld für Hilfsorganisationen spenden. Eine Fußballmannschaft hat jetzt aber in einer brenzligen Situation gutes getan, indem sie sofort gehandelt hat. Sie war am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem Taxi von Töpen nach Hof unterwegs. In Scharten bei Köditz fiel dem Taxifahrer ein Feuer an einem Haus auf.

Die Fußballer überlegten nicht lange, stiegen aus und löschten den Brand mit Eimern, die herumstanden, noch bevor die Feuerwehr kam. Damit haben sie wohl eine größere Katastrophe verhindert. Die Einsatzkräfte mussten nur noch die restlichen Flammen löschen.