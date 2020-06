Feuer auf Terrasse greift auf Dachstuhl über

Coburg (dpa/lby) – Ein Feuer hat in einem Coburger Mehrfamilienhaus einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. «Das (…)

Mehrfamilienhaus in Coburg nach Brand unbewohnbar

Forchheim (dpa/lby) – Ein brennender E-Bike-Akku soll in der Nacht zum Montag den Dachstuhl eines Hauses im oberfränkischen (…)

E-Bike-Akku fängt Feuer: Dachstuhl in Brand

Essen brennt an: Mann zockt «seelenruhig» weiter

Hof (dpa/lby) – «Seelenruhig» hat ein 44-Jähriger in Oberfranken an seiner Videospielkonsole weiter gezockt, während in seiner (…)