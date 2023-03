Feuer auf Parkplatz: In Arzberg brennt Auto vor Einkaufsmarkt aus

Ihr wollt einkaufen, parkt euer Auto vor dem Markt, schlendert durch die Gänge… und dann lodern plötzlich Flammen auf dem Parkplatz, Rauch steigt auf und Feuerwehrsirenen ertönen: So am Nachmittag passiert in Arzberg. Dort ist vor einem Einkaufsmarkt ein abgestelltes Auto in Flammen aufgegangen. Das Auto ist komplett ausgebrannt, die enorme Hitze hat auch noch ein anderes parkendes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Vermutlich hat ein technischer Defekt das Feuer verursacht – davon geht zumindest die Polizei aktuell aus.

