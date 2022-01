Feuer auf Autohaus-Gelände: Polizei schließt Fremdverschulden aus

In der Nacht zum Montag ist auf dem Gelände eines Hofer Autohauses ein VW in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten den Brand in der Schneebergstraße bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindern, lediglich ein neben dem VW abgestellter Kleinwagen wurde laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei rund 30.000 Euro.

Die Ermittlungen der Kripo Hof haben keine Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Ein technischer Defekt soll demnach das Feuer verursacht haben.