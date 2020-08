Feuer auf Abenteuerspielplatz: Hoher Schaden

Augsburg (dpa/lby) – Ein Feuer hat in Augsburg auf einem Abenteuerspielplatz im Stadtteil Hammerschmiede einen Schaden von rund 30 000 Euro verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr vom frühen Freitagmorgen war ein großer Lagerschuppen in Brand geraten, der fast ausschließlich aus Holz bestand. Die Flammen schlugen meterhoch, Rauchsäulen stiegen auf. Ob sich Kinder zum Brandzeitpunkt am frühen Donnerstagabend auf dem Spielplatz befanden, teilte die Feuerwehr nicht mit. Auch zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Brand weitestgehend gelöscht.