Festspielzeit 2023 auf der Luisenburg: Vorverkauf startet am 23. November

Am 22. Mai 2023 startet die Luisenburg in Wunsiedel in die neue Festspielzeit. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben die Verantwortlichen das Programm für die kommende Saison nun genauer vorgestellt. Neben DIE SCHÖNE UND DAS BIEST und FRANKENSTEIN können wir uns wieder auf SISTER ACT freuen, den Kassenschlager aus der Saison in diesem Jahr. Da wird es allerdings eine Umbesetzung geben – Zodwa Selele kann die Hauptrolle der Deloris heuer nicht mehr übernehmen. Auch sonst sind einige Neuerungen auf der Luisenburg geplant:

Der Vorverkauf für die Festspielzeit 2023 auf der Luisenburg startet am 23. November um 8 Uhr. Kurz zuvor wollen die Verantwortlichen auch noch bekannt geben, welche Konzerte im kommenden Jahr geplant sind.