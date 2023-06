In diesem Monat sind die Luisenburg-Festspiele offiziell in die Festspielsaison gestartet. Am Abend steht die nächste Premiere in Wunsiedel an. Das Musical SISTER ACT war schon in der vergangenen Saison der Publikumsliebling. Auch diese Jahr holen die Festspiele den Kassenschlager wieder auf die große Felsenbühne, allerdings mit einer Umbesetzung. Statt Zodwa Selele übernimmt Denise Lucia Aquino die Hauptrolle der Deloris:

Die Premiere von SISTER ACT beginnt um 20 Uhr 30.