Festnahme des Gesuchten: Weitere Details bekannt

In den vergangenen Tagen standet ihr in Berg und Umgebung ganz schön unter Strom: Mit einem Großaufgebot hat die Polizei einen 23-jährigen Mann gesucht. Er steht unter Verdacht, seine Mutter schwer verletzt zu haben, sodass sie später im Krankenhaus gestorben ist. Heute Mittag hieß es dann „Aufatmen“: Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Die Polizisten haben den Tatverdächtigen am Vormittag bei einem Steinbruch im Bereich Berg gefunden und widerstandslos festnehmen können. Ein Zeugenhinweis hat die Beamten dorthin geführt, heißt es von der Polizei. Am Mittag wurde der 23-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der junge Mann dann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Jetzt laufen weitere Ermittlungen der Hofer Kripo und Staatsanwaltschaft. Unterstützung bei der Fahndung hat die Kripo unter anderem von der Bayerischen, Sächsischen und Thüringischen Bereitschaftspolizei bekommen. Außerdem waren Drohnen, Hubschrauber und Personensuchhunde im Einsatz.