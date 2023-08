Festnahme bei Berg: Polizei klärt Verwirrung um zwei Fahndungsfotos

Viel Verwirrung hat es in den vergangenen Tagen um das Fahndungsfoto des gesuchten jungen Mannes aus Berg gegeben: Beziehungsweise waren es zwei Fahndungsfotos, die sehr unterschiedlich aussahen. Jetzt bittet die Polizei Oberfranken um Entschuldigung: Das zweite Foto eines jungen Mannes, dass sie in Umlauf gebracht hatte, ist tatsächlich NICHT der mittlerweile festgenommene Mann. Ihr habt euch also nicht getäuscht, wenn ihr gesagt habt, das sind zwei unterschiedliche Personen auf den Fotos.

Es handle sich lediglich um eine Person mit dem gleichen Namen, so die Polizei. Die Bilder sind jetzt aber ohnehin aus dem Netz verschwunden oder geschwärzt, weil der Tatverdächtige ja gefunden ist. Das dient dem Personenschutz.