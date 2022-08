Festival junger Künstler: Bayreuth zu Gast in der Ochsenkopfregion

Das Festival junger Künstler gastiert vom 6. bis 20. August im Fichtelgebirge. Es wird fünf Konzerte in Bischofsgrün, Fichtelberg und Mehlmeisel geben. Darunter eine Open Air Veranstaltung im Kurpark Warmensteinach. Den Auftakt der Veranstaltungen macht am Samstag (06.08.) um 20 Uhr ein Konzert namens „Träumereien“ mit jungen Solisten und Solistinnen in der evangelischen Matthäuskirche in Bischofsgrün. Den Flyer zum Programm erhalten Sie in den örtlichen Tourist Informationen Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach.