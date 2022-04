Feste in der Region: Was findet statt, was nicht: Ein Überblick

Viele feiernde Menschen, Festzelte und jede Menge Bier. Sehr lange mussten die Menschen in der Region auf größere Feste verzichten. Und auch jetzt ist die Pandemielage noch sehr unsicher. Trotzdem sind zumindest Stand jetzt Feste in der Region möglich.

Eine Absage gibt’s aktuell nur beim Tauperlitzer Seefest. Das finanzielle Risiko sei zu groß, sagen die Verantwortlichen. Mit der selben Begründung findet auch der Schlappentag in Hof ja nur als Schlappenzeit statt. Auch beim Hofer Volksfest gibt es noch viele Fragezeichen.

In Bad Steben, Gefrees und Schwarzenbach am Wald sollen die Wiesenfeste stattfinden. Auch Weißdorf geht davon aus, dass das Dorffest und die Bierkärwa stattfinden kann. In Berg könnte dieses Jahr ebenfalls ein Fest anstehen. Da soll noch der Gemeinderat beraten. Ein deutlicheres Ja gibt es für die Heimat-, Dorf- oder Wiesenfeste in Münchberg, Selb, Oberkotzau, Rehau, Selbitz, Naila, Konradsreuth, Geroldsgrün, Lichtenberg und Weißenstadt.