Feste in der Region: Münchberger Wiesenfest soll stattfinden

Abstand, Maske und möglicherweise auch bald die Quarantäne – was vor kurzem wegen der anhaltenden Corona-Pandemie noch Pflicht gewesen ist, gilt jetzt nur noch als Empfehlung. Durch die Lockerungen könnten in der Theorie auch große Feste wieder stattfinden. Weil das finanzielle Risiko zu groß sei, findet aber beispielsweise der Hofer Schlappentag nicht wie gewohnt statt. Die sogenannte Schlappenzeit soll als Ersatz dienen. Münchberg will sein Wiesenfest hingegen durchführen. Auch wenn die Pandemielage schwer zu prognostizieren sei, so wünschen sich die Bürger doch ein Stück Normalität zurück, so Christian Zuber, Bürgermeister der Stadt Münchberg:

Die Bands seien bereits gebucht und Anbieter und Fieranten kontaktiert. Das Münchberger Wiesenfest soll am zweiten Juli-Wochenende stattfinden.