Feste in der Region: Heimat- und Wiesenfest in Oberkotzau soll stattfinden

Ein Ja zum Wiesenfest in Selb, ein Nein zum Seefest in Tauperlitz, noch Klärungsbedarf für das Volksfest in Hof. Die Corona-Lage macht größere Veranstaltungen zwar wieder möglich aber Planungssicherheit sieht anders aus. Zumindest aus Oberkotzau gibt es ebenfalls positive Signale. Neben der Kulturwoche im Mai soll auch das Heimat- und Wiesenfest Anfang Juli stattfinden. Das teilt André Zeitler Geschäftsführer der Spielvereinigung Oberkotzau mit. Im Festzelt soll dann unter anderem auch die Band Radspitz auftreten.