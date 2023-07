Festakt und Tag der offenen Tür: Neue Osteopathie-Lounge in Bad Alexandersbad

Sie ertasten Verspannungen und Bewegungseinschränkungen und versuchen, Muskeln und Gelenke zu mobilisieren. In Bad Alexandersbad haben Osteopathen jetzt ganz neue Möglichkeiten. Der Bundesverband Osteopathie macht dort seine neue Bundesgeschäftsstelle auf. In der sollen künftig Tagungen und Besprechungen stattfinden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dort zu übernachten. Zur offiziellen Einweihung gibt es um 13 Uhr einen Festakt im Alten Kurhaus in Bad Alexandersbad. Morgen könnt ihr euch die neue Geschäftsstelle selbst anschauen, bei einem Tag der offenen Tür.