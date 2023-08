Fest der Porzelliner in Selb: Ende der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen

In den vergangenen zwölf Wochen war ganz schön was los in Selb: Mit verschiedenen Veranstaltungen hat die Stadt die grenzübergreifende Zusammenarbeit gefeiert. Mit dem Fest der Porzelliner gehen die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen an diesem Wochenende zu Ende. Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch zum Hintergrund der Freundschaftswochen:

Höhepunkt des Festes der Porzelliner ist Europas größter Porzellanflohmarkt. Der startet morgen (SA) ab 08 Uhr in der Selber Innenstadt. Mit dabei sind etwa 400 Anbieter.