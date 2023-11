Fertigbetonbrücken in Hof? Bauausschusssitzung am Nachmittag

In den kommenden Jahren muss die Stadt Hof dringend ihre Brücken in der Innenstadt sanieren. Ansonsten könnten Sperrungen den Verkehr lahmlegen. Die Brückensanierungen werden aber wohl ganz schön teuer. 20 Millionen Euro braucht die Stadt Hof dafür. Die CSU-Stadtratsfraktion hat da aber einen Vorschlag.

Die Christsozialen bringen Fertigbetonbrücken ins Spiel. Damit soll die Erneuerung der Brücken schneller und kostengünstiger ablaufen. Die Hofer CSU-Stadtratsfraktion schaut dabei auf Münchberg. Im Ortsteil Markersreuth ist innerhalb von sechs Wochen eine Brücke in Fertigbetonweise gebaut worden – zu einem Bruchteil der geplanten Kosten, wie es heißt. Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob das auch in Hof möglich ist, so die CSU in dem Antrag. Am Nachmittag (16 Uhr) ist der Vorschlag Thema im Hofer Bauausschuss.