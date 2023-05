Jedes Jahr kommen tausende Gläubige nach Bobengrün im Frankenwald. An diesem Wochenende findet dort wieder die Pfingsttagung statt. Passend dazu hat der Bad Stebener Ortsteil jetzt auch ein Schild im Fernwehpark in Oberkotzau bekommen. Eine Delegation des CVJM Bobengrün hat das Schild zusammen mit Bad Stebens Bürgermeister Bert Horn angebracht. In den vergangenen fünf Jahren haben sich schon über 500 Prominente aus Musik, Film und Fernsehen im Fernwehpark verewigt.