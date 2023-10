Fernwehpark Oberkotzau: Hofer Partner- und Freundschaftsstädte vertreten

Seit sechs Jahren steht der Fernwehpark jetzt schon in Oberkotzau. Mit hunderten Schildern aus aller Welt setzt er ein Zeichen für mehr Frieden. Bis 2017 war der Fernwehpark aber in Hof. Da gab’s dann auch Schilder der Hofer Partnerstädte, zum Beispiel aus den USA und aus Frankreich. Und auch Freundschaftsstädte mit dem gleichen Namen sind dort vertreten gewesen, darunter Hof bei Salzburg. Die Schilder waren seit dem Umzug im Hofer Rathaus gelagert. Jetzt sind sie aber an den Fernwehpark in Oberkotzau übergeben worden. Damit wollen die Verantwortlichen ein Zeichen gegen Rassismus und für ein friedvolles Miteinander setzen, so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla.