Seit über fünf Jahren steht in Oberkotzau jetzt schon der Fernwehpark. In dieser Zeit haben sich schon viele Promis mit ihren Handabdrücken dort verewigt. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Rassismus und für Menschenrechte setzen. Am Wochenende ist nun der 500. Star im „Signs of Fame“ des Fernwehparks aufgenommen worden: Der Kabarettist Dieter Nuhr. Mit dieser Ehrung ist Nuhr am Samstag (11.02.) vor seinem Auftritt in der Stadthalle Chemnitz überrascht worden.