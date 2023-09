Bekannt ist er unter anderem als Rechtsmediziner in den Münsteraner Tatort-Krimis. Jan Josef Liefers ist jetzt auch Teil der „Signs of Fame“ in Oberkotzau. Liefers ist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Mit seiner Band Radio Doria hat Liefers in Bad Elster gespielt. Das hat Fernweh-Park Initiator Klaus Beer zum Anlass genommen Liefers zu besuchen. Jan Josef Liefers hat seine Handabdrücke hinterlassen und ein Schild für den Fernwehpark unterschrieben.