Das Friedensprojekt „Signs of Fame“ in Oberkotzau hat einen Neuzugang bekommen. Seit Anfang der Woche hat nun auch Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft, ein Schild im Fernwehpark. Das hat sie am Montag im Stadion in Nürnberg selbst signiert. Auch ihren Handabdruck hat sie in Ton verewigt. Auf einem zweiten Schild haben auch alle Spielerinnen der Nationalmannschaft unterschrieben.