Fernweh-Park: Melanie Gebhardt verewigt Hände in Ton

Michael Jackson, Elton John oder Arnold Schwarzenegger – viele Promis zieren mit ihrem Namen, sowie Hand- und Fußabdrücken den Walk of Fame in Hollywood. Aber auch in Oberkotzau haben schon zahlreiche Prominente ihre Spuren hinterlassen. Neben Max Mutzke, Ingo Appelt und Frank-Walter Steinmeier wird nun auch die Hofer Olympia-Kanutin Melanie Gebhardt ihre Hände in Ton verewigen. Initiator Klaus Beer löst damit ein Versprechen ein. Bereits 2014 hatte er Melanie versprochen, dass sie einen Platz im Fernweh-Park bekommt, sobald sie es bis nach Olympia schafft. Los geht’s um 10 Uhr.