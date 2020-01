Fernweh-Park in Oberkotzau: Jetzt auch auf Autobahnschildern

Ein Schweinsbraten macht auf die Genussregion Oberfranken aufmerksam, Donald Duck auf das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale. Solche braunen Autobahnschilder stehen schon einige in der Region. Auf der A9 ist jetzt noch eins dazugekommen. Bei Münchberg-Süd weist ein neues Schild auf den Fernweh-Park in Oberkotzau hin.

Darauf zu sehen ist die Silhouette des Parks auf weißem Grund und vier Sterne. So kann jeder sehen, dass es den Fernweh-Park gibt und wo er zu finden ist. Kommende Woche folgen zwei weitere Schilder an der A93. Der Gemeinderat von Oberkotzau hat sich 2018 nach dem Umzug des Parks von Hof nach Oberkotzau dafür ausgesprochen. Im Fernweh-Park sind Schilder aus aller Welt und Handabdrücke zahlreicher Promis zu sehen.