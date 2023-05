Fernweh-Park: Drei Stars auf einmal in Oberkotzau

Im Fernweh-Park in Oberkotzau sind ja öfter mal bekannte Persönlichkeiten zu Besuch. Heute kommen gleich drei Stars auf einmal in die Region. Den Sänger Prince Damien kennen viele aus der Show „Deutschland sucht den Superstar“ – die gewann er im Jahr 2016. Außerdem kommen der Musiker Steffen Sturm und die Pianistin Elena Nuzman nach Oberkotzau. Ab 13 Uhr 30 werden die Künstler in die „Signs of Fame“ aufgenommen. Danach singen sie natürlich auch. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.