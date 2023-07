Ferienstart in Bayern: Besondere Aktionen für Einser-Schüler und Absolventen

Die Schüler in Bayern haben heute Grund zum Feiern. Sie haben jetzt erstmal sechs Wochen Ferien. Für die Einser-Schüler und Absolventen starten die Ferien am Montag mit einer besonderen Aktion. Alle Schüler, die mindestens eine Eins im Zeugnis haben, dürfen am ersten Ferientag kostenlos mit Bus und Bahn durch ganz Bayern fahren. Damit können sie dann auch die Züge von Agilis, Alex und der oberpfalzbahn nutzen. Schüler der Abschlussklassen dürfen außerdem bis Ende September kostenlos mit dem Schiff in Bayern fahren oder kostenlos verschiedene kulturelle Einrichtungen besuchen.