Ferienstart: Freie Fahrt für alle 1er-Schüler in vielen Zügen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktion „Freie Fahrt für 1er-Schüler“. Am ersten Ferientag – also heute – können alle Schüler, die mindestens einmal die Note 1 im Zeugnis stehen haben, für einen Tag alle Regionalzüge in Bayern kostenlos nutzen. Dieses Angebot gilt auch in den agilis-Zügen in Hochfranken. Sowie in den Zügen der Länderbahn. Ihr könnt demnach auch mit den Zügen von Alex und der Oberpfalzbahn fahren. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte eine Kopie des Zeugnisses sowie einen gültigen Personal-, Kinder- oder Schülerausweis bei der Zugfahrt dabei haben. Das Angebot richtet sich an alle Schüler von allgemeinbildenden Schulen, also zum Beispiel Grund- Mittel-, Realschulen und Gymnasien. Aber auch Förder-, Wirtschafts-, Fachober- und Berufsoberschulen.