Ferienpass im Landkreis Hof: Ab sofort bei den Gemeindeverwaltungen erhältlich

Die Sommerferien stehen in Bayern schon fast vor der Tür. Die Schüler können sich also langsam Gedanken machen, was sie unternehmen möchten. Der Landkreis Hof bietet dafür auch dieses Jahr wieder den beliebten Sommer-Ferienpass an. Den könnt ihr euch ab sofort wieder bei den Gemeindeverwaltungen vorbestellen und abholen. Der Ferienpass richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. Er beinhaltet über 120 Angebote. Ihr bekommt damit zum Beispiel auch freien Eintritt für die Freibäder, oder günstigere Tickets für Freizeitparks. Mehr Infos findet ihr hier.

Kommunale Jugendarbeit Landkreis Hof

Stefan Fütterer

Tel: 09292-9679966

stefan.fuetterer@landkreis-hof.de