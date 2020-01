Ferienpark in Bischofsgrün: Am 16. Februar ist Bürgerentscheid

Am 15. März ist Kommunalwahl. In Bischofsgrün dürfen die Einwohner aber schon einen Monat früher an die Wahlurnen. Am 16. Februar gibt es in der Gemeinde einen Bürgerentscheid. Es geht um eine geplante Anlage mit Ferienwohnungen auf der Bräuhauswiese. Der Gemeinderat hat sich bereits für das Projekt ausgesprochen. Einige Bischofsgrüner sind jedoch dagegen – nicht gegen das Bauvorhaben selbst, sondern vielmehr gegen den Standort. Sie haben inzwischen für einen Bürgerentscheid ausreichend viele Unterschriften im Ort gesammelt. Der Gemeinderat hat dafür in seiner letzten Sitzung den Weg freigemacht.