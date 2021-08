Ferienausschuss: Naila lehnt Solarpark in Issigau ab

Normalerweise wäre der Stadtrat in Naila im Moment in der Sommerpause. Ein Thema brannte den Räten aber so sehr unter den Nägeln, dass in dieser Woche der Ferienausschuss zusammengekommen ist. Es geht um die geplante Photovoltaikanlage bei Issigau, die mal die größte in Bayern sein soll. Naila ist gegen das Projekt, der Ferienausschuss hat deshalb einstimmig dagegen gestimmt. Konkret geht es um folgende Punkte: Die Fläche sei insgesamt zu groß, von vielen Stellen aus im Frankenwald zu sehen und nehme landwirtschaftliche Flächen weg. Außerdem seien keine Entwässerungsanlagen vorgesehen, das Wasser laufe über den Wolfsbach ab. Die Stadt befürchtet, dass es dadurch in Marxgrün Überschwemmungen geben könnte, wenn es so stark regnet wie zuletzt im Juli. Und auch ein Gutachten zur Blendwirkung der Solaranlage fordert die Stadt Naila ein.