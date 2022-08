Ferienausschuss in Hof: Stadtwerke-Chef präsentiert mögliches Energiesparkonzept

Bei der aktuellen Energie-Problematik ist es nicht damit getan, wenn sich Privatpersonen einen wassersparenden Duschkopf kaufen oder die Heizung weniger aufdrehen. Auch Städte und Gemeinden müssen aktiv werden. Der Ferienausschuss des Hofer Stadtrats hat sich zu Beginn des Monats schon mit Sparmaßnahmen befasst. Die Stadt will öffentliche Gebäude wie die Freiheitshalle weniger beleuchten. Außerdem soll der Eisteich erst im Dezember öffnen und mit den Faschingsferien wieder schließen. In der heutigen Sitzung geht es noch einmal um die Energieversorgung in Hof. Der Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petrahn wird einen Vortrag über ein mögliches Einsparkonzept für die Stadt Hof halten.