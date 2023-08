«Fergie» nennt neue linke Brust nach Krebs-OP «Derek»

Es war nie eine einfache Beziehung. Doch vor ihrem 42. Geburtstag lassen die britischen Boulevardmedien kaum noch ein gutes Haar an (…)

Am 22. Juli 2013 kam Prinz George im Londoner St. Mary's Hospital zur Welt. Heute wird er zehn Jahre alt - und sieht auf dem neuen (…)

Der britische Prinz George wird zehn

In der britischen Thronfolge steht Prinz George nun an Platz zwei. Ein Beobachter erklärt, welche Rolle er derzeit in der Monarchie (…)