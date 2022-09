Fensterscheibe von Auto eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall bei Helmbrechts

Die Polizei in Rehau sucht derzeit Zeugen nach einem Vorfall am Sonntagmittag. Gegen 12 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Auto auf der (…)

Unbekannte sollen einen Baucontainer in Hof aufgebrochen haben und Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Der (…)

Konradsreuth: Randalierer bricht in Haus ein, Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hof sucht Zeugen nach einem Vorfall in Konradsreuth. Gestern Nacht gegen 23:30 Uhr hat ein Unbekannter demnach dort an (…)