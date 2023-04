Fensterelemente fallen auf Arbeiter: Schwere Verletzungen

Ein Arbeiter ist im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn am Mittwoch von umstürzenden Fensterelementen getroffen und schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war der 59-Jährige mit Arbeiten an einer Holzwand in Falkenberg beschäftigt, als hinter ihm gelagerte Fensterelemente aus noch ungeklärter Ursache auf ihn fielen. Der Arbeiter wurde gegen die Holzwand gedrückt und erlitt dabei die schweren Verletzungen.