Coburg (dpa/lby) – Ein Randalierer hat versucht, eine Fensterscheibe des Naturkundemuseums in Coburg einzuschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eine Scheibe der Doppelverglasung mit einer Weinflasche beschädigt. Ein Mitarbeiter des Museums hatte den Schaden am Samstagnachmittag bemerkt. Die Beamten vermuten, dass der noch unbekannte Täter das Fenster zwischen Freitag und Samstag einschlug. Die Polizei sucht Zeugen.

