Fenster-Oscar: Firma GEALAN als bester Lieferant ausgezeichnet

Hohe Corona-Zahlen haben uns in der Region zwar schärfere Regeln beschert, aber auch mehr Impfstoff. Im Hofer Land geht dadurch vieles (…)

Gealan: Betriebsimpfungen starten am Donnerstag

Impfung in Betrieben startet: Gealan und Sandler sind dabei

Die Firma Lamilux aus Rehau gehört zu den großen Playern in der Region. Das zeigen auch immer wieder die verschiedenen Auszeichnungen (…)

Lamilux überzeugt: Best Managed Companies Award

Junge, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler haben es in der momentanen Zeit richtig schwer, auf sich aufmerksam zu machen – (…)

Leerstand ade: Oberkotzau bekommt einen Bio-Markt

Ein großer Leerstand in Oberkotzau ist nun Geschichte: In den ehemaligen Nettomarkt am Ortsausgang Richtung Schwarzenbach, zieht ein (…)