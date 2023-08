Fels stürzt auf Höhleneingang: Menschen gerettet

Rettungskräfte haben am Donnerstag bei Königstein i.d. Oberpfalz im Landkreis Amberg-Sulzbach vier nach einem Felssturz eingeschlossene Höhlengeher gerettet. Vier Mitglieder der sechsköpfigen Gruppe seien in der Höhle gewesen, als ein Fels auf den Eingang gestürzt sei, berichtete die Polizei. «Der Gesteinsbrocken hat den Eingang der Höhle namens Brändelbergloch verschlossen», berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Die beiden Gruppenmitglieder vor der Höhle riefen Hilfe herbei.

Feuerwehren, THW, Bergwachten, Rettungsdienste und Polizei eilten zum Höhleneingang. Rund 60 Rettungskräfte konnten den Fels am Nachmittag beseitigen. Der Gesteinsbrocken habe ohne größere Komplikationen abgetragen werden können. Die Höhlengeher seien allesamt unverletzt, hieß es. Bei der Gruppe handelte es sich um einen Familienvater und fünf Jugendliche sowie junge Erwachsene. Die vier Eingeschlossenen waren zwischen 13 und 50 Jahre alt und stammten aus dem Raum Nürnberg und Görlitz.

Mehrere Medien hatten über den Einsatz berichtet. Demnach löste sich der Felsen möglicherweise aufgrund des Regens in den vergangenen Tagen. Der Höhlenzugang wurde laut Polizei bis auf weiteres verschlossen. Es werde dringend geraten, die Höhle derzeit nicht zu betreten.