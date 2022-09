Feldbrand in Münchberg: Rund zehn Hektar Feld in Flammen

Es ist nach wie vor viel zu trocken in der Euroherz-Region. Dadurch ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Wald- und Feldbränden gekommen. Auch heute mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Münchberg ausrücken, weil es zwischen den Ortsteilen Schlegel und Laubersreuth zu einem Feldbrand gekommen ist. Nach Informationen des Nachrichtenportals News5 standen zunächst rund zehn Hektar Feld in Flammen. Andreas Hentschel, Einsatzleiter der Feuerwehr Münchberg:

Die Flammen sind außerdem auf eine landwirtschaftliche Maschine übergesprungen. Der Fahrer konnte sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Laut Andreas Hentschel werden die Löscharbeiten voraussichtlich noch einige Stunden andauern