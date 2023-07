Feldbrand in der Oberpfalz: 100.000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Getreidefeldes in der Oberpfalz ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden und ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag stand in Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) eine Fläche von sechs Hektar in Flammen. Wegen eines technischen Defekts fing eine Ballenpresse am Freitagnachmittag Feuer. Das Feuer breitete sich auf das Feld aus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatzleiter verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.