Fein über Zukunft: «Niemand weiß, wie es weitergeht»

Hamburg/München (dpa/lby) – Die Fußball-Zukunft des vom FC Bayern München an den Hamburger SV ausgeliehenen Adrian Fein über das Saisonende hinaus ist angesichts der Coronavirus-Pandemie noch nicht geklärt. «Es gibt keinen neuen Stand. Das ist natürlich auch der Situation geschuldet», sagte der Mittelfeldspieler im Instagram-Format «Split It!» des TV-Senders Sport1.

Der U21-Nationalspieler ist bis zum Saisonende vom FC Bayern an den Zweitligisten HSV ausgeliehen. Ob es für den 21-Jährigen nach dem 30. Juni an der Elbe oder beim deutschen Rekordmeister weitergeht, ist noch nicht klar. «Niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Niemand weiß, wie lange die Saison überhaupt dauert und wie es dann mit Verträgen ist, die enden. Das ist bei mir ja auch der Fall», sagte er.

Einen Verbleib in der Hansestadt kann sich der Mittelfeldspieler durchaus vorstellen: «Ich bin hier wirklich mit vollem Herzen dabei und fühle mich auch in Hamburg mega wohl.» Gleichzeitig betonte er aber: «Ich bin auch gebürtiger Münchner. Ich könnte das jetzt noch gar nicht sagen, was ich bevorzugen würde.»