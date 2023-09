Feilitzsch: Neues Feuerwehrfahrzeug & Familienfest

Die Feuerwehren in der Euroherz-Region sind jeden Tag für uns ehrenamtlich im Einsatz.

Sie bringen aber auch Leben in die Dörfer und Städte in dem sie Feste veranstalten.

Die Freiwillige Feuerwehr Feilitzsch veranstaltet am Sonntag einen Familientag im Züchterhaus Feilitzsch. Anlass für die Feier ist, dass die Feuerwehr ein neues Fahrzeug bekommt, erklärt der 2. Vorstand Christian Zapf.

Das Fahrzeug ist vor allem zum Transport von Einsatzkräften und Materialien gedacht. Auch bei Brand- oder Unwettereinsätzen und bei der Ausbildung wird es eine Rolle spielen.

Das Fahrzeug wird am Sonntag beim Familientag auch vorgeführt. Das Fest findet von 10:30 Uhr bis 17 Uhr in Feilitzsch statt.