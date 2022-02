Feilitzsch: Einbruch und in Reitstall

In Schollenreuth in Feilitzsch sind Unbekannte in einen Reitstall eingebrochen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken heute mitteilt, hat sich der Vorfall schon in der Nacht auf Montag ereignet. Dabei haben die Unbekannten demnach Sättel und Reitzubehör in Höhe von über 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer zwischen Sonntagabend und Montagmorgen etwas Verdächtiges in Schollenreuth bemerkt hat, kann sich bei der Kripo Hof melden.