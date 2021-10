Feiertage: Euroherz-Region am Wochenende zweigeteilt

Die meisten von uns starten heute in ein verlängertes Wochenende. Der bayerische Teil der Euroherz-Region hat Montag nämlich frei am katholischen Feiertag Allerheiligen. Das ist ein sogenannter stiller Feiertag, das heißt: Es gilt ein Verbot für Tanzveranstaltungen und laute Musik. Sachsen und Thüringen sind dagegen überwiegend evangelisch geprägt. Deren Feiertag ist der morgige Reformationstag, der in diesem Jahr sowieso auf einen Sonntag fällt. Die evangelischen Gemeinden laden aber auch in Hochfranken zum Gottesdienst ein.

Unter dem Motto „Reformation contra Resignation“ hält der frühere Oberkirchenrat Detlev Bierbaum morgen um 19 Uhr 30 die Predigt in der Hofer Michaeliskirche.