Feiern und Spenden: Gaudiwurm zieht zum 49. Mal durch Arzberg

Die großen Faschingshochburgen Deutschlands sind woanders. Auch die Menschen bei uns können aber feiern und haben außergewöhnliche Ideen. Eine mittlerweile langjährige Faschingstradition gibt es in Arzberg. Seit bald 50 Jahren sorgt dort der Gaudiwurm am Faschingsdienstag für gute Laune. Heute startet der Umzug wie üblich um 13 Uhr 33 am Bahnhof. Ende ist am Marktplatz. Mit der Party dort geht am Abend in Arzberg die Faschingszeit zu Ende. Zum Gaudiwurm gibt’s auch wieder eine Spendensammlung – das Geld kommt den sozialen Einrichtungen in Arzberg zugute.