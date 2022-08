Eine neue grüne Dorfmitte mit Wegen, Wasserflächen und Bepflanzungen – das ist innerhalb eines Jahres im Köditzer Gemeindeteil Saalenstein entstanden. Außerdem hat die Gemeinde Köditz in dieser Zeit den Löschteich in Saalenstein durch einen unterirdischer Löschwasserbehälter ersetzt. Bürgermeister Matthias Beyer wird den neu gestalteten Park heute Abend um 18 Uhr 30 an die Menschen in Saalenstein übergeben. Im Anschluss findet dort außerdem ein Parkkonzert im neugestalteten Ortskern statt.