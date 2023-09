Fehler im Asphalt: Kreisstraße zwischen Neukühschwitz und Rehau gesperrt

Der Weg nach Rehau wird ab heute für Autofahrer wieder beschwerlicher. Die Kreisstraße zwischen Kühschwitz und Rehau muss wegen Sanierungsarbeiten wieder gesperrt werden. Die Straße war im vergangenen Jahr schon mal gesperrt. In einem Teilabschnitt wurden jetzt aber Fehler im Asphalt festgestellt. Sie sind auf einen Materialfehler in der Produktion zurückzuführen. Jetzt muss die Deckschickt wieder abgefräst und neu asphaltiert werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 13. September. In der Zeit wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Es ist auch die Einmündung zur B15 betroffen. Das heißt, Autofahrer können bei Neukühschwitz nicht von der Bundesstraße abfahren.