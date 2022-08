Fehlender Sauerstoff im Stadtparkteich: Stadt Plauen nimmt Fontäne wieder in Betrieb

Die Hitze und die damit einhergehende Trockenheit sorgen nicht nur für niedrige Pegelstände, sondern auch für andere Probleme in den heimischen Gewässern. In vielen Seen herrscht Badeverbot wegen der Ausbreitung der Blaualge. In einem See im Landkreis Lichtenfels vermehren sich jetzt sogar Süßwasserquallen. Die Stadt Plauen teilt dagegen mit, dass im Stadtparkteich ein erheblicher Teil Wasser fehlt. Die Unterwasserpflanze „Wasserpest“ breitet sich aus und verdrängt andere Pflanzen. In dem Teich finde deshalb kein Wasseraustausch statt. Das sorgt wiederum für einen Sauerstoffmangel. Weil die Fische unter der Situation leiden, nimmt die Stadt die Fontäne wieder in Betrieb. Sie läuft ab sofort von 3 bis 9 Uhr morgens auf halber Leistung.