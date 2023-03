Fehlenden Eintracht-Fans: Glasner trotzdem optimistisch

Der Ausschluss von Eintracht-Fans beim Champions-League-Spiel in Neapel sorgt für viel Wirbel. Sportrechtler Summerer zweifelt die (…)

Das Ticket-Verkaufsverbot vor dem Spiel in Neapel treibt nicht mehr nur Eintracht-Fans um. Auch Sportministerin Faeser äußert sich. (…)

Eintracht setzt Stopp-Zeichen in Ticket-Posse

Das Teilverbot eines Ticketverkaufs an Eintracht-Fans für das Champions-League-Spiel in Neapel sorgt in Frankfurt für großen Verdruss. (…)