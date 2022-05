Fehlende Sponsoren und Ausstellungsorte: Selber Kunstnacht fällt erneut aus

Auf ein beliebtes Event in Selb müssen wir leider weiter verzichten: Die Selber Kunstnacht. Nach der Corona-Pause war zumindest im Gespräch die Veranstaltung in einer abgespeckten Variante oder statt zum gewohnten Termin im Frühjahr im September durchzuführen. Allerdings hätten Hauptsponsoren für dieses Jahr abgesagt und einige Ausstellungsorte stehen nicht zur Verfügung, teilen die Organisatoren auf Facebook mit. Stattdessen soll die Selber Kunstnacht im kommenden April wieder in gewohnter Form steigen.